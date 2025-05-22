Легковые авто, оборудованные для инвалидов или полученные через соцзащиту, не облагаются налогом – ФНС

Чтобы получить освобождение от транспортного налога на авто для инвалида, нужно обратиться в налоговую с подтверждающими документами. Позже обещают разработать беззаявительный порядок применения льготы.

Легковые машины, оборудованные для использования инвалидами или полученные через соцзащиту, освобождаются от налогообложения, напомнили налоговики.

Это могут быть легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 л. с. или до 73,55 кВт, приобретенные через органы соцзащиты, или специально оборудованные для использования инвалидами — независимо от мощности двигателя.

Такими машинами считаются ТС, изначально выпущенные производителем и сертифицированные как предназначенные для использования непосредственно инвалидами. А также переоборудованные так, чтобы ими мог управлять человек с ограниченными физическими возможностями. Это можно подтвердить технической документацией на автомашину.

Чтобы получить освобождение от налога, нужно обратиться в налоговую с документами: паспортом ТС, договором о его покупке за прошедший налоговый период.

Сейчас в госреестр ТС нельзя внести сведения, которые точно определяют такие качества машины. В связи с этим ФНС направила предложения в Минфин о разработке беззаявительного порядка предоставления льготы. В НК установят периодический информационный обмен с органами соцзащиты и организациями, которые передают инвалидам подходящие машины. Минтруд поддержал переложения.

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