Названы ключевые ошибки при внесении изменений в ЕГРЮЛ или уставные документы

Из-за ошибок в заявлении налоговый орган может отказать в госрегистрации изменений.

Требования к оформлению заявлений на государственную регистрацию юридических лиц утверждены приказом ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@.

Для внесения изменений в учредительные документы или сведения в ЕГРЮЛ подают форму Р13014. УФНС привело ключевые ошибки, которые допускают заявители:

неверный выбор причины подачи заявления (на титульном листе в п. 2 необходимо проставить значение «1» и при этом ниже указать, в какой форме вносятся изменения в устав — в новой редакции либо лист изменений к уставу;

если изменения касаются только информации в ЕГРЮЛ (например, замена руководителя, смена кодов ОКВЭД, адрес электронной почты), необходимо выбирать значение «2» — «изменение сведений о юридическом лице»;

когда ООО решает действовать на основании типового устава, в форме нужно указать значение «3» ;

значение «4» в п. 2 проставляют для исправления ошибок в ранее поданном заявлении и уже отраженных в ЕГРЮЛ (опечатка, описка и иная техническая ошибка).

Не надо заполнять лишние листы. То есть заполняют только те листы и показатели, на основании которых вносятся изменения в ЕГРЮЛ. Сведения, которые указываются, должны быть новыми.

Например, Лист А – сведения о наименовании, заполняют только в случае смены наименования. Лист И — если смена единоличного исполнительного органа(ЕИО) (руководителя) + отдельно для каждого лица при прекращении и возложении полномочий. Исключение: изменение сведений о ЕИО, когда это одно и то же физлицо, при этом меняются сведения о должности.

При изменении места нахождения (если новый адрес — адрес места жительства руководителя и/или участника с долей в уставном капитале не менее 50%), в пункте 2 заявления проставляют значение «1» + заполнить п. 6 и Лист Б полностью.

К заявлению прикладывают решение, устав в новой редакции/лист изменений к уставу.

УФНС рекомендует для избежания ошибок пользоваться сервисом «Регистрация бизнеса» и специализированным ПО «Подготовка документов для государственной регистрации» на сайте ФНС в разделе «Программные средства».

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