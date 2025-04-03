Как ФНС проверяет сведения в ЕГРЮЛ с 14 марта 2025 года

Массовый адрес плюс сообщение неравнодушного

Адрес массовой регистрации — то есть пяти организаций и больше — не всегда «криминал». Представим себе обычный торгово-офисный центр. Формально это один объект, а в нем может быть зарегистрировано куда больше, чем пять юрлиц.

В ФНС прислушались к логике и здравому смыслу и приказом от 10.12.24 № ЕД-7-14/1119 (далее — приказ) «массовость» адреса все-таки перестала быть основанием для автоматического назначения проверки достоверности данных в ЕГРЮЛ.

Но если «заинтересованное» лицо — а им может выступить не просто недовольный потребитель, но и конкурент — заявит о том, что по указанному адресу юрлица нет, то проверку могут провести. Это официально разъясняет ФНС. Тогда в ЕГРЮЛ могут появиться отметки о недостоверности, а там и до исключения из реестра недалеко.

Сначала налоговики уведомят о том, что нужно устранить недостоверность. Если данное уведомление будет проигнорировано — а это не исключено, если по заявленному адресу корреспонденцию для юрлица получать некому — организацию могут принудительно исключить из ЕГРЮЛ.

Поэтому не стоит утверждать, что массовый адрес — не повод для проверки, все зависит от ситуации.