Как ФНС проверяет сведения в ЕГРЮЛ с 14 марта 2025 года

Массовый адрес плюс сообщение неравнодушного
Адрес массовой регистрации — то есть пяти организаций и больше — не всегда «криминал». Представим себе обычный торгово-офисный центр. Формально это один объект, а в нем может быть зарегистрировано куда больше, чем пять юрлиц.
В ФНС прислушались к логике и здравому смыслу и приказом от 10.12.24 № ЕД-7-14/1119 (далее — приказ) «массовость» адреса все-таки перестала быть основанием для автоматического назначения проверки достоверности данных в ЕГРЮЛ.
Но если «заинтересованное» лицо — а им может выступить не просто недовольный потребитель, но и конкурент — заявит о том, что по указанному адресу юрлица нет, то проверку могут провести. Это официально разъясняет ФНС. Тогда в ЕГРЮЛ могут появиться отметки о недостоверности, а там и до исключения из реестра недалеко.
Сначала налоговики уведомят о том, что нужно устранить недостоверность. Если данное уведомление будет проигнорировано — а это не исключено, если по заявленному адресу корреспонденцию для юрлица получать некому — организацию могут принудительно исключить из ЕГРЮЛ.
Поэтому не стоит утверждать, что массовый адрес — не повод для проверки, все зависит от ситуации.
Когда еще придут с проверкой
В п. 2, 4 приказа есть немало других «огрехов», которые могут вызвать у налоговых органов желание приехать посмотреть, в самом ли деле юрлицо находится по заявленному адресу.
Например:
В ИФНС поступил сигнал от заинтересованного лица о том, что в ЕГРЮЛ содержатся недостоверные сведения.
Налоговики сами получили сведения о том же из другого источника. Это может быть пост в соцсети, заметка в СМИ, жалоба и т. п.
В ИФНС поступило возражение против предстоящей регистрации поправок в ЕГРЮЛ, поданное заинтересованным лицом.
Между сведениями в документах, представленных на регистрацию, и сведениями, имеющимися у ИФНС, выявлены несоответствия.
Адрес, заявленный для регистрации, расположен в снесенном или вообще несуществующем объекте недвижимости.
Адрес, заявленный для регистрации, вряд ли вообще можно использовать беспрепятственно. Например, находится на режимной территории и т. п.
Собственник помещения, в котором запрашивается регистрация, высказал возражения против нее.
Перерегистрация начата в процессе выездной налоговой проверки (ВНП).
ВНП уже завершена, а решение ИФНС по ее итогам еще не вынесено.
В ЕГРЮЛ собираются включить данные о лице, которое уже было наказано за непредставление сведений или представление ложных данных об организации.
На регистрацию представлены документы с участием двух и более юрлиц. Еще большее подозрение вызовет факт, если одна из организаций в итоге прекратит существование, а в отношении нее еще не завершена ВНП.
Любое из этих оснований может стать поводом для начала проверки сведений, включенных в ЕГРЮЛ.
Какие мероприятия могут проводить при проверке
Проверочные мероприятия проводят следующими способами (п. 4.2 ст. 9 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ):
изучают документы, сведения;
собирают объяснения лиц, которые могут пояснить моменты, имеющие значение;
наводят справки по вопросам, касающимся проверки,
также при необходимости могут привлекать специалистов, экспертов;
проводят осмотры помещений, иных объектов недвижимости.
Относительно процедур осмотра сделаем практическое замечание. Иногда налоговики ограничиваются тем, что во внерабочее время осматривают помещение, фиксируют, что называется, закрытую дверь. На этом основании оформляют факт отсутствия в спорном помещении и вносят в ЕГРЮЛ записи о недостоверности. В этом случае остается только жаловаться в вышестоящий орган и далее, в суд.
Такие действия налоговиков уже не раз признавались незаконными, что, кстати говоря, сотрудники инспекции должны знать: эти прецеденты доводились до их сведения (п. 2.3 Обзора, направленного письмом ФНС от 12.10.2018 № ГД-4-14/20017, п. 1.4 Обзора, направленного письмом ФНС от 09.04.2020 № КВ-4-14/6053).
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В какие сроки проводят проверку
Общий срок проверки ограничен месяцем. Он отсчитывается с восьмого рабочего дня после получения ИФНС информации о недостоверности сведений. Если нужно провести дополнительные мероприятия, срок могут продлить до двух месяцев.
При выявлении недостоверных данных в ЕГРЮЛ юрлицу направят уведомление, в котором будет указано на необходимость предоставить корректные сведения и срок для этого.
Что будет, если не представить достоверные данные
Если срок истек, а достоверные сведения так и не поступили, в ЕГРЮЛ внесут запись о недостоверности (п. 18 приказа). Далее у организации будет шесть месяцев для уточнения сведений и направления в ИФНС достоверную информации.
Если полгода истечет, а достоверные сведения так и не будут представлены, есть все основания для исключения из ЕГРЮЛ в административном порядке (по подп.«б» п. 5 ст. 21.1 закона о госрегистрации).
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