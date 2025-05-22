Если у ИП были временные сотрудники – ограничение по взносам действует до конца года: как правильно оформить декларацию

С момента, когда ИП становится работодателем, начинает действовать 50%-ное ограничение по страховым взносам. Важно правильно учесть это при заполнении отчетности.

Даже если ИП берет сотрудников всего на один месяц в году, то уже до конца года он может уменьшать налог по УСН только на 50%, поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Ограничение в 50% для вычета по взносам начинает работать в том квартале, когда ИП стал работодателем. Разъяснение по такой ситуации приводил Минфин в письме от 01.07.2013 № 03-11-11/24966.

Если работников ИП нанимает в мае на один месяц, то в первом квартале 2025 года можно уменьшить налог на 100% суммы взносов, а уже со второго квартала действует ограничение в 50%.

При этом в декларации в строке 102 признак налогоплательщика предусмотрен один на весь год:

ИП с работниками – 1;

ИП без работников – 2.

Поэтому программа считает авансы, ориентируясь на этот признак. Декларацию придется править вручную.

Признак в строке 102 так и остается 1. В строке 140 сумму взносов ставят без учета ограничения, а в строках 141 — 143 будет ограничение 50%.

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