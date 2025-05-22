🏡 ФНС ответила, дадут ли вычет за реконструкцию и достройку садового домика

Право на имущественный налоговый вычет по НДФЛ зависит от вида объекта имущества, на который понесены расходы физическим лицом.

Реальная ситуация: человек приобрел садовый домик (нежилой), сделал его реконструкцию т достроил. Затем ему присвоен новый кадастровый номер и объект признан жилым. Возникает вопрос, можно сделать имущественный вычет.

ФНС в своем телеграм-чате указала, что оформить имущественный налоговый вычет на реконструкцию и достройку нежилого объекта нельзя.

То есть в период, когда имели место указанные расходы, дом имел статус нежилого.

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