СФР объяснил, начисляются ли страховые взносы на компенсацию расходов на проезд в офис

Выплаты, которые не облагаются страховыми взносами, указаны в законе. Социальных выплат там нет, а значит, платить страховые взносы нужно.

СФР спросили, нужно ли начислять страховые взносы на травматизм на компенсационную выплату работникам за расходы на проезд от дома до офиса. Такая выплата предусмотрена коллективным договором.

Да, нужно, отвечает СФР в письме от 14.05.2025 № 19-20/24886.

В ст. 20.2 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ перечислены выплаты, которые не нужно облагать взносами. Выплат социального характера в перечне нет.

Организации могут сами разрабатывать систему оплаты и нормирования труда, размеры тарифных ставок и окладов, стимулирующих выплат, чтобы они были более благоприятными, чем предусмотрено законами.

К выплатам в рамках трудовых отношений относятся выплаты социального, компенсационного характера на основании трудового или коллективного договора, локальных актов организации, на которые следует начислять страховые взносы.

То есть компенсация работникам за проезд на работу — это выплата социального характера, и она не попадает под действие исключения. А значит, такие выплаты подлежат обложению взносами в общем порядке и, следовательно, учитываются в разделе 2 формы ЕФС-1.