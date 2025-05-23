ЦОК КПК Финал 22.05 Мобильный
Налоги, взносы, пошлины

Получить выписку о режиме налогообложения можно в личном кабинете

Налоговики напоминают, что в личных кабинетах налогоплательщика ИП и организаций есть возможность получения актуальной выписки о режиме налогообложения для заключения сделок с контрагентами.

Вся нужная информация доступна в несколько кликов, рассказывает УФНС:

  1. Войти в свой личный кабинет на официальном сайте ФНС, используя квалифицированную электронную подпись ИП или юрлица.

  2. Зайти в «Профиль», пройти в блок «Мои системы налогообложения».

  3. Нажать на кнопку «Выписка по спец. режимам» и «Загрузить выписку».

Потом будет выгрузка выписки с электронной подписью налогового органа, которую можно скачать и распечатать или перенаправить по электронной почте. Юридическая сила электронного документа равнозначна бумажному.

В выписке можно увидеть: название налогового режима, дату начала его применения, а также основные условия и ограничения на нем. Это позволяет оперативно оценивать соответствие своей деятельности выбранному режиму, вовремя реагировать на возможные изменения и контролировать налоговые обязательства.

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