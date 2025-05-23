Студенткам будут платить за беременность по 90 тысяч рублей

Теперь размер пособия будет привязан не к сумме стипендии, а к величине регионального прожиточного минимума. За 140 дней беременные студентки смогут получить до 90 тысяч рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что правительство подготовило изменения в законодательства для поддержки семей, особое внимание будут уделять будущим мамам-студенткам.

Для них увеличат размер пособия по беременности и родам. В среднем общая сумма разовых выплат вырастет до 90 тыс. рублей по стране. Итоговый размер будет зависеть от величины регионального прожиточного минимума, а не от стипендии, как сейчас.

«Сумма помощи, которую женщина сможет получить за 140 дней так называемого декретного отпуска, вырастет в несколько раз — до 90 тыс. рублей в среднем по стране», — сказал Михаил Мишустин.

Поддержку предоставят за счет федерального бюджета, на нее смогут рассчитывать будущие мамы, которые очно обучаются в вузах и колледжах, а также в учреждениях дополнительного профессионального образования и научных организациях.

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