На майские праздники население активно открывало вклады

Среднедневной темп роста числа новых вкладов на майских праздниках 2025 вырос на 44%. Для сравнения брали периоды с 1 по 11 мая и 20–30 апреля 2025 года.

Значительный прирост числа открытых вкладов в период майских праздников зафиксировали Финуслуги. Об этом сообщает пресс-релиз маркетплейса, он есть у «Клерка».

«Начало мая традиционно сопровождается длинными выходными, которые россияне часто проводят на природе или в путешествиях. Несмотря на это, был зафиксирован повышенный интерес к сбережениям — рост числа открытых вкладов в мае по сравнению с концом апреля существенно вырос. Это еще раз показывает, что интерес граждан к вкладам не снизился и они все стремятся приумножать свой капитал за счет стабильных инструментов», – прокомментировал старший управляющий директор Мосбиржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту Финуслуги Игорь Алутин.

Несмотря на то что частота открытий вкладов на майских выросла, средний чек по сравнению с концом апреля снизился на 12,8%. В период майских праздников он составил 365,5 тысячи рублей, в конце апреля – 419 тысяч.

Ранее мы сообщали, что самые крупные банки продолжают менять ставки по вкладам.