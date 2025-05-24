Физлица могут сами восстановить пароль от личного кабинета налогоплательщика

Иногда пользователь не может войти в личный кабинет по причине утери пароля доступа. Восстановить пароль и войти в ЛК можно несколькими способами.

Первый способ — с помощью подтвержденного адреса электронной почты и кодового слова. Для этого нужно войти в раздел «Профиль», выбрать способ восстановления пароля с помощью электронной почты, указать свой номер телефона, подтвержденную почту, задать контрольное слово и сохранить изменения.

В случае утери пароля можно на главной странице войти в опцию «Забыли пароль» и ввести свои данные: ИНН, адрес электронной почты и контрольное слово.

Если ранее в ЛК не была указана возможность восстановления пароля, можно получить новые реквизиты доступа, обратившись лично в любой налоговый орган с документом, удостоверяющим личность, поясняют налоговики.

Войти в ЛК можно с помощью реквизитов доступа, используемых для авторизации на Госуслугах. Для этого на странице входа в личный кабинет на сайте www.nalog.gov.ru в правом нижнем углу необходимо перейти по ссылке «Войти через госуслуги (ЕСИА)» и ввести реквизиты доступа от Госуслуг.

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