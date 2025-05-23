Обратиться за компенсацией расходов по охране труда в СФР теперь можно онлайн

Соцфонд запустил электронный сервис на Госуслугах. Там можно подать заявление на финансирование мероприятий по охране труда, если есть УКЭП.

Работодатели теперь могут обратиться за возмещением расходов на профилактику травматизма и профзаболеваний через электронный сервис на Госуслугах, сообщил СФР.

Раньше заявление нужно было подавать в отделениях Социального фонда или отправлять по почте.

В электронном заявлении указывают данные о согласованном с СФР плане финансового обеспечения, к нему прикладывают данные о фактических расходах по плану. Заявление нужно подписать усиленной квалифицированной подписью. Рассмотрят его в течение 15 рабочих дней.

Работодатели могут частично возместить расходы на профилактические мероприятия по охране труда за счет государства. Из уплаченных взносов на травматизм и профзаболевания компенсируют до 20%. А за некоторые предупредительные мероприятия могут вернуть до 30% страховых взносов, напоминает Соцфонд.

Также через Госуслуги можно запросить подтверждение регистрации в системе персонального учета, получать приказы СФР о финансировании мер по снижению травматизма, подтверждать вид экономической деятельности.

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