В прайс-листе бухгалтера на аутсорсе важно зафиксировать базовую ставку за обслуживание и учесть дополнительные услуги

Первый вопрос, который возникает у всех специалистов на аутсорсе, — что включать в прайс-лист. Можно включить все возможные услуги и смотреть, что пойдет, или же начинать со специализации.

При определении прайса на бухгалтерские услуги можно воспользоваться калькуляторами, которые учитывают разные особенности бизнеса и могут формировать цену. Она будет зависеть от:

формы собственности заказчика — ООО или ИП;

усложнения деятельности — разные ставки НДС, большое число видов деятельности, ВЭД, маркетплейсы и т. п.;

количества операций в течение месяца;

количества сотрудников — кадровый учет, воинский учет;

сдачи нулевой отчетности;

консультаций;

разовых услуг;

представления клиента в ИФНС.

Многие аутсорсинговые бухгалтерские компании создают базовые тарифы с разными наборами услуг. Все эти моменты нужно отразить в прайсе, а также в договоре с клиентами.

Прежде чем принимать решение о стоимости своих услуг, важно изучить цены конкурентов, чтобы грамотно себя позиционировать. Например, можно посмотреть вакансии компаний, которые ищут бухгалтеров, обратить внимание на предлагаемую зарплату.

Чтобы обосновать свою цену, клиенту можно показать, сколько будет стоить штатный бухгалтер и за сколько ему обойдутся те же услуги у вас.

Помимо этого в отдельном приложении нужно утвердить стоимость дополнительных услуг. Обязательно нужно оговорить, что договором предусмотрены дополнительные услуги, потому что многие клиенты грешат сильно частыми обращениями за консультацией. Предупреждайте, что это все платно.

Подробнее о том, как правильно настроить и работать со всеми данными для ЕФС-1 в 1С:ЗУП, читайте в конспекте вебинара эксперта по независимой оценки квалификаций специалистов финансового рынка Елены Ярушкиной.

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