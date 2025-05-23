Для новых ИП на УСН и патенте в Волгоградской области действуют налоговые каникулы

ИП, зарегистрированные с 1 января 2025 года, могут пользоваться нулевой ставкой налога в течение двух налоговых периодов.

Впервые зарегистрированные ИП в Волгоградской области могут получить налоговые каникулы. Об этом сообщает региональное УФНС.

Кто имеет право на льготу: ИП, впервые зарегистрированные с 1 января 2025 года, и применяющие УСН или ПСН, работающие в таких сферах:

производство;

социальная и/или научная сфера;

оказание бытовых услуг населению.

Полный перечень видов деятельности для получения льготы есть в законах Волгоградской области от 28.03.2025 № 30-ОД и № 26-ОД.

Условие применения нулевой ставки – доход от профильной деятельности по итогам налогового периода должен составлять не менее 70% от общего объема (п. 4. ст. 346.20 НК).

Применять ставку 0% можно со дня регистрации в качестве ИП непрерывно в течение не более двух налоговых периодов в пределах двух календарных лет.

Чтобы воспользоваться льготой, нужно заявить о применении ставки 0% в УСН-декларации или в заявлении на получение патента.

Налоговые каникулы в Волгоградской области пока действуют до 31 декабря 2026 года.

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