Налоговики: новый формат пояснений помимо плюсов требует особого внимания

Формы пояснений для НДС обновили. Теперь их проще заполнить, но нужно уделить внимание разделам о взаимозачетах и экспортных операциях.

Налоговики обновили формы приложений к требованию о представлении пояснений, если камеральная проверка нашла ошибки и неточности в НДС-декларации, в том числе у упрощенцев. Заменили приложения 2.1–2.9 и приложение 2.10 к Рекомендациям по проведению камеральных налоговых проверок, пишет УФНС. Изменения введены письмом ФНС от 02.04.2025 № ЕА-4-5/3520@.

Также разработали рекомендуемый формат представления пояснений на требование налоговиков. Он ускорит обработку данных и снизит риск технических отказов, что упрощает структуру ответов. Но формат требует особого внимания при заполнении разделов о взаимозачетах и экспортных операциях.

Отправить пояснения нужно в течение 5 рабочих дней со дня получения требования от налоговиков. Если запрашиваемых документов или информации нет – об этом сообщают в такой же срок. Пояснения представляют в электронной форме по ТКС, например, с помощью ПО «Налогоплательщик ЮЛ» от ФНС.

Также УФНС напоминает, что ИП и компании на УСН, у которых доход превысил лимит в 60 млн рублей, должны заполнять НДС-декларации.

Те, у кого доходы меньше лимита, автоматически получают освобождение от уплаты НДС, и отчитываться по нему не должны. Но если освобожденная от НДС компания или ИП выставляет счет-фактуру с НДС, экспортирует товары или участвует в инвестиционных проектах, то обязанность платить НДС сохраняется.

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