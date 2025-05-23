Блогерам предложили применять ОСНО или УСН

С 2025 года для блогеров ввели новые коды ОКВЭД. Налоговики рекомендуют выбрать подходящий код ОКВЭД для вида деятельности и систему налогообложения.

В 2025 году обновили ОКВЭД: теперь там учтена деятельность в сфере блогинга.

«В связи с развитием цифровых платформ и ростом популярности блогеров, государство вводит новые коды, позволяющие более точно учитывать деятельность онлайн-контентмейкеров», — пишет региональное УФНС.

С 1 мая 2025 года блогеры должны выбрать для себя виды деятельности:

распространение информации в социальных сетях — код 70.21.1;

связи с общественностью — код 70.21.9;

распространение рекламы в социальных сетях — код 73.11.1;

для рекламных агентств — 73.11.9.

Новые коды позволят налоговикам лучше контролировать деятельность блогеров и правильно начислять налоги.

С учетом новых видов деятельности блогеры могут выбрать оптимальную систему налогообложения – например, УСН или ОСНО, советует УФНС.

Для правильного оформления своей деятельности блогерам рекомендуют ознакомиться с изменениями ОКВЭД и при необходимости проконсультироваться с налоговыми специалистами.

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