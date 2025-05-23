Блогерам предложили применять ОСНО или УСН

В 2025 году обновили ОКВЭД: теперь там учтена деятельность в сфере блогинга.
«В связи с развитием цифровых платформ и ростом популярности блогеров, государство вводит новые коды, позволяющие более точно учитывать деятельность онлайн-контентмейкеров», — пишет региональное УФНС.
С 1 мая 2025 года блогеры должны выбрать для себя виды деятельности:
распространение информации в социальных сетях — код 70.21.1;
связи с общественностью — код 70.21.9;
распространение рекламы в социальных сетях — код 73.11.1;
для рекламных агентств — 73.11.9.
Новые коды позволят налоговикам лучше контролировать деятельность блогеров и правильно начислять налоги.
С учетом новых видов деятельности блогеры могут выбрать оптимальную систему налогообложения – например, УСН или ОСНО, советует УФНС.
Для правильного оформления своей деятельности блогерам рекомендуют ознакомиться с изменениями ОКВЭД и при необходимости проконсультироваться с налоговыми специалистами.
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