Кабмин направил еще 7,5 млрд рублей на ликвидацию разлива нефтепродуктов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 22 мая 2025 года № 1288-р. Согласно документу, из резервного фонда кабмина выделят дополнительные 7,5 млрд рублей, чтобы ликвидировать чрезвычайную ситуацию в Керченском проливе.
«Средства будут направлены Росморречфлоту на изготовление и установку трех специальных защитных сооружений — коффердамов над затонувшими фрагментами танкеров. Они будут функционировать как укрытия, что позволит снизить риски новых разливов нефтепродуктов при их откачке из затонувших фрагментов танкеров», — сказано на сайте правительства.
На демонтаж конструкций затонувших фрагментов танкеров кабмин уже направлял свыше 1 млрд рублей.
15 декабря 2024 года в Керченской проливе потерпели крушение танкеры с мазутом, в море попало 2,4 тыс. тонн топлива.
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Комментарии5
забылось, на сколько оштрафовали перевозчика.... не напомните?
в общей сложности на 830 т
))))) волонтерам точно 7.5 млрд не достанется.
@1337452@, ну это смотря кто какого вола тёр!
Отдельные как раз и получат!
Вот интересно,- я живу рядом с Черным морем. И вижу лишь волонтеров которые в мешки собирают эту самую нефть. Люди ВРУЧНУЮ просеивают песок. Где эти 7,5 млр??? В чьих карманах осели???