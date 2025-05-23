Кабмин направил еще 7,5 млрд рублей на ликвидацию разлива нефтепродуктов

Деньги из резервного фонда Правительства РФ в 2025 году направят на установку защитных конструкций над затонувшими танкерами.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 22 мая 2025 года № 1288-р. Согласно документу, из резервного фонда кабмина выделят дополнительные 7,5 млрд рублей, чтобы ликвидировать чрезвычайную ситуацию в Керченском проливе.

«Средства будут направлены Росморречфлоту на изготовление и установку трех специальных защитных сооружений — коффердамов над затонувшими фрагментами танкеров. Они будут функционировать как укрытия, что позволит снизить риски новых разливов нефтепродуктов при их откачке из затонувших фрагментов танкеров», — сказано на сайте правительства.

На демонтаж конструкций затонувших фрагментов танкеров кабмин уже направлял свыше 1 млрд рублей.

15 декабря 2024 года в Керченской проливе потерпели крушение танкеры с мазутом, в море попало 2,4 тыс. тонн топлива.

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