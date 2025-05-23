Если переходите на налоговый мониторинг — не забудьте сдать дорожную карту до 1 июля 2025 года

Если компания хочет перейти на налоговый мониторинг, ФНС рекомендует сдать до 1 июля план-график и дорожную карту.

Компаниям, которые планируют перейти на налоговый мониторинг с 2026 года, нужно до 1 июля 2025 года представить в налоговую дорожную карту и план-график. Эти документы разрабатываются вместе с ФНС с учетом отрасли и степени готовности организации к мониторингу.

План-график нужен только тем, кто направляет в мониторинг более двух дочерних компаний, а дорожную карту рекомендуют сдавать всем организациям.

В дорожной карте нужно отразить порядок подготовки регламента информационного взаимодействия, сведения о системах внутреннего контроля, рисках и контрольных процедурах, сроках демонстрации и времени тестирования информационного обмена с ФНС. Формы и форматы документов есть в письме ФНС от 13.03.2024 № СД-4-23/2854@.

«Дорожная карта и план-график представляются в налоговый орган, где компания стоит на учете. Если организация отнесена к категории крупнейших налогоплательщиков, то документы направляются по месту постановки на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика», — сказано на сайте ФНС.

Центральный аппарат ФНС согласует дорожные карты в течение пяти рабочих дней. Затем до 1 сентября 2025 года компаниям будет нужно подать заявление о проведении налогового мониторинга.

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