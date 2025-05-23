Если российская организация платит иностранной через посредника – она все равно налоговый агент

При покупке у иностранной компании российская фирма становится налоговым агентом по НДС. Посредник не считается источником выплаты дохода.

Минфин разъяснил, кто будет налоговым агентом по НДС при покупке российской организацией услуг у иностранного лица через посредника.

Если местом реализации услуг для целей расчета НДС признается РФ, а деньги переводят через посредника, налоговым агентом будет российская компания, которая приобрела услуги, пишет ведомство в письме от 05.05.2025 № 03-07-08/44734.

Платежный посредник не считается источником выплаты дохода, если его привлекли из-за введения в России ограничений на банковские операции.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.