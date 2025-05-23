Цифровой рубль интегрируют в бюджетный процесс – законопроект

С 2025 года цифровой рубль начнут интегрировать в бюджетный процесс. Участники системы казначейских платежей смогут рассчитываться цифровой валютой.

В Госдуму внесли правительственный законопроект о поправках в Бюджетный кодекс (БК). Новую форму национальной валюты — цифровой рубль – поэтапно интегрируют в бюджетный процесс начиная с 2025 года.

В БК добавят новое понятие — «счет цифрового рубля Федерального казначейства» и его определение. ЦБ откроет такой счет с бесплатным обслуживанием Федеральному казначейству.

Участники системы казначейских платежей смогут проводить расчеты с цифровым рублем. Федеральному казначейству дадут полномочия представлять в Банк России распоряжения о переводе цифровых рублей.

Установят такие особенности проведения операций с цифровым рублем через счет цифрового рубля Федерального казначейства:

перевод цифровых рублей между счетами пользователей платформы цифрового рубля и счетом;

пополнение счета цифрового рубля;

перечисление в бюджеты доходов в цифровых рублях.

В 2025 году использовать цифровой рубль для исполнения федерального бюджета можно будет по ограниченному перечню расходов, который утвердит Правительство вместе с ЦБ.

С 1 января 2026 года использовать цифровой рубль можно будет без ограничения. Его будут применять также для платежей в бюджеты бюджетной системы.

С 1 июля 2027 изменения хотят распространить на операции со средствами всех бюджетов бюджетной системы РФ.

Если закон примут, он вступит в силу через 10 дней со дня официального опубликования.