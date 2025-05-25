📞 В определителе номера от Яндекса появились фото и рейтинги организаций

Теперь после входящего вызова от организации можно увидеть подробную информацию о ней — рейтинг, фото офиса или магазина, режим работы и адрес сайта. Это доступно в деталях звонка из истории входящих вызовов.

Новые возможности появились в определителе номера для Android.

Рейтинг организации рассчитывается на основе отзывов пользователей Яндекс Карт.

Нажав на рейтинг в деталях звонка, можно перейти к отзывам других людей о компании. Фотографии организации отображаются и во время звонка — так пользователю проще узнать заведение, в котором он уже был, объясняет компания.

Возможности определителя номера были расширены с помощью интеграции с Яндекс Бизнесом — сервисом, который подтверждает информацию о компании. Чтобы данные об организации были доступны в определителе номера, она должна:

иметь хотя бы одну офлайн-точку ;

добавить информацию о себе в карточку организации в Яндекс Бизнесе.

Это позволит поддерживать в актуальном и наиболее полном виде сведения о том, чем занимается компания и как с ней связаться.

Определитель номера доступен бесплатно в приложениях Яндекс — с Алисой и Яндекс Браузер.

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