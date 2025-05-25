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Сбер подтвердил наивысший кредитный рейтинг

Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Сбербанка на уровне AAA.ru со стабильным прогнозом.

Также агентство подтвердило кредитные рейтинги выпусков облигаций старшего необеспеченного долга на уровне AAA (RU) и выпусков субординированных облигаций на уровне AA-(RU).

«Агентство высоко оценивает системную значимость Сбера для российской экономики, сильные позиции в большинстве сегментов банковского бизнеса, высокий уровень достаточности капитала, адекватный риск-профиль банка и адекватные позиции по фондированию и ликвидности», — сообщает банк.

АКРА также отмечает критически важную инфраструктурную функцию Сбера в национальной расчетной системе и востребованность его услуг как населением, так и бизнесом. Сейчас клиентская база Сбера — более 110 млн физлиц и 3,4 млн компаний.

Выполнение с запасом показателей и нормативов достаточности капитала позволяет Сберу выплачивать дивиденды без нарушения обязательных нормативов, указывает АКРА.

АКРА оценивает риск-профиль банка как адекватный, уровень проблемной задолженности — умеренный. Риск-профиль Сбера характеризуется качественной, технологичной системой риск-менеджмента как на операционном, так и на стратегическом уровнях.

Результаты стресс-теста, проведенного АКРА, показали: на горизонте 12–18 месяцев Сбер может выдержать достаточно высокий дополнительный прирост стоимости риска (более 500 б. п.) без снижения норматива достаточности основного капитала ниже 6%.

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