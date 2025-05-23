В гостиницы начали заселять по биометрии

Время регистрации гостей в отелях сократится с 5 минут до 20 секунд, если гости будут использовать биометрию.

В Москве впервые запустили пилотный проект сервиса моментальной регистрации «Мигом». Он дает возможность заселяться в гостиницы без паспорта, но с помощью информации из Единой биометрической системы (ЕБС).

На стойке регистрации гостю достаточно посмотреть в камеру на специальном терминале. Затем администратор автоматически получит все нужные данные. Больше не нужно искать бумажные документы или заполнять бланки от руки.

Время регистрации сократится с 5 минут до 20 секунд, что снизит нагрузку на сотрудников отеля, особенно в сезон отпусков.

«Человек сам решает, что ему удобнее: заселиться в гостиницу с "первого взгляда" в терминал или предъявить бумажный документ», — сказал глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Для заселения «по взгляду» нужно заранее зарегистрировать подтвержденную биометрию в ЕБС.

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