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Мошенничество

Власти запустят приложение для защиты от кибермошенничества

В июне 2025 года Минцифры начнет работу над мобильным приложением, которое будет информировать людей о мошенническом действии. Там будет тревожная кнопка для срочной помощи.

Минцифры создаст мобильное приложение для защиты россиян от кибермошенничества. Об этом рассказал замглавы ведомства Александр Шойтов.

«Мобильное приложение для граждан. Две основные, наверное, задачи – это онлайн-информирование гражданина о том, что прямо сейчас в отношении него может осуществляться мошенническое действие. И второе – это тревожная кнопка, которую гражданин может нажать в случае, если он считает, что у него происходят какие-то необычные события. По любому случаю мошенничества он может здесь обратиться», — пояснил Шойтов.

Работу над платформой начнут в июне. Пилотный проект продлится до конца 2025 года.

Полномасштабное внедрение приложения запланировано на 2026 год.

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