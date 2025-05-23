Власти запустят приложение для защиты от кибермошенничества

Минцифры создаст мобильное приложение для защиты россиян от кибермошенничества. Об этом рассказал замглавы ведомства Александр Шойтов.

«Мобильное приложение для граждан. Две основные, наверное, задачи – это онлайн-информирование гражданина о том, что прямо сейчас в отношении него может осуществляться мошенническое действие. И второе – это тревожная кнопка, которую гражданин может нажать в случае, если он считает, что у него происходят какие-то необычные события. По любому случаю мошенничества он может здесь обратиться», — пояснил Шойтов.