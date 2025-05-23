С 30 июня 2025 иностранные туристы смогут въехать в РФ только после регистрации на Госуслугах

Жители стран, которые могут посещать Россию без виз, будут за 72 часа до въезда регистрироваться на Госуслугах. Для экстренных случаев срок сокращен до 4 часов.

С 30 июня 2025 года иностранные туристы должны за 72 часа до въезда регистрироваться через приложение «Госуслуги RuID» и получать qr-код для предъявления на границе. Эти правила коснутся жителей стран, которые могут въезжать в Россию без виз или в рамках соглашений о безвизовых групповых поездках, сообщает Российском союзе туриндустрии (РСТ). В организации опасаются, что это плохо повлияет на туристический поток.

«Для регистрации требуется создать личный кабинет в приложении, загрузить фото и личные данные, указать предполагаемые даты пребывания. В экстренных случаях – болезнь, смерть родственника – заявление можно подать минимум за 4 часа до прибытия. Нововведение распространяется на все пункты въезда РФ», — сказал вице-президент РСТ Георгий Мохов.

Процедура может вызвать у иностранцев затруднения, считает он.

«Даже если не брать чисто технические навыки, есть такие нюансы, как, например, разница во времени, а речь идет о десятках стран, с которыми у нас безвизовый въезд. Плюс вопросы информированности о такой необходимости. Правда, в постановлении указывается, что МИД РФ должен уведомить о проведении эксперимента дипломатические миссии зарубежных государств, а Минцифры – обеспечить наличие необходимой информации на Госуслугах на различных языках», — добавил Мохов.

Новшество затрагивает в целом сферу въезда и миграции и не направлено конкретно на туристов, но и они подпадают под действие постановления Правительства от 07.11.2024 № 1510.

По мнению Мохова, желательно сделать исключения для каких-то категорий иностранцев. Пока от новых обязанностей освобождены граждане Белоруссии, дети до 6 лет, дипломаты, сотрудники международных организаций и их семьи, а также те, кто въезжает по визе или с разрешением на временное проживание или видом на жительство.

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