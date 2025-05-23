Поставщиков защитили от штрафов за невыполненные заказы от торговых сетей

Торговым сетям нужно до 1 марта 2026 года пересмотреть договоры с поставщиками. Больше нельзя их штрафовать за недопоставку товаров, если заказ не был согласован.

Владимир Путин подписал Федеральный закон от 23.05.2025 № 120-ФЗ, по которому торговые сети не смогут оштрафовать партнеров за недопоставку товаров, если они заранее не согласовали его количество.

Сейчас ретейл может злоупотреблять своим правом штрафовать партнеров, которые не смогли поставить товары в нужном им объеме. При этом у поставщиков никто не запрашивает подтверждения. Подробнее об этом мы писали здесь.

Теперь это изменится: торговые сети не смогут применять санкции к поставщикам, если те не согласовали заказ.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года, но до 1 марта 2026 будет переходный период, чтобы компании могли пересмотреть договоры.

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