Торговые сети не смогут штрафовать партнеров на недопоставку товаров, если поставщик не подтвердил, что все привезет

Сейчас ретейл может заказать большую партию продукции, причем не уточняя у контрагента, сможет ли он это поставить. Если не сможет, поставщика штрафуют. Однако новый закон не позволит этого сделать.

Совет Федерации утвердил закон, который запретит торговым сетям требовать от поставщика исполнить заказ до подтверждения возможности его поставки. Если производитель не даст согласия, то он не должен нести ответственность.

Пока что за отказ от поставки ретейлеры штрафуют своих контрагентов. Поставщики неоднократно жаловались на торговые сети, которые незапланированно увеличивали объемы заказов. Отказаться от их выполнения было невозможно из-за штрафов. Причем, такие санкции успели превратиться в дополнительный источник дохода торговых сетей, пишут «Известия».

«Мало того, что он [поставщик — прим. ред.] должен во что бы то ни стало увеличить производство, он терпит убытки, если продукцию не купят», — сказала сенатор, заслуженный работник торговли Ольга Епифанова.

В «Союзмолоко» рассказали, что общий объем штрафов за недопоставку в молочной отрасли может достигать 3-4 млрд рублей.

Новый закон позволит снизить риски возникновения перебоев в поставках за счет увеличения доли долгосрочных контрактов, которые необходимы для стабильности на продовольственном рынке.

Договоры, действующие сейчас, нужно привести в соответствие с данной нормой до 1 марта 2026 года. Если этого не сделать, они будут признаны недействительными.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

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