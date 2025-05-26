Определены условия субсидирования МСП, разместивших ценные бумаги на бирже

Малый и средний бизнес, выходящий на IPO, привлечет около 50 млрд рублей за три года. Компаниям компенсируют часть расходов по выходу на IPO и размещению акций на инвестиционных платформах.

Минэкономразвития опубликовало решение о порядке предоставления субсидии субъектам МСП, разместившим акции и облигации на бирже и на инвестиционных платформах. Планируется, что объем привлеченного финансирования за три года составит порядка 50 млрд рублей.

«Планируем совместно с Банком России поддержать около 30 размещений в 2025 году, 40 — в 2026 году, 50 — в 2027-ом. Суммарный объем привлеченного компаниями финансирования составит около 50 млрд рублей за 3 года, прогнозная капитализация — около 250 млрд рублей», — рассказала замминистра экономразвития Татьяна Илюшникова.

Размещение акций дает МСП такие преимущества:

происходит диверсификация источников финансирования;

деньги можно направить на решение любых бизнес-задач;

повышается узнаваемость бренда и уровень доверия к бизнесу со стороны инвесторов и партнеров;

не нужно залоговое обеспечение.

Частично можно компенсировать за счет субсидии затраты, понесенные компаниями в процессе размещения:

биржевых акций — до 15 млн рублей для МСП из приоритетных отраслей, до 30 млн рублей для МСП-малых технологических компаний (МТК) по договорам об организации размещения и/или размещении выпуска акций или облигаций, о рейтинговых действиях, оказании аудиторских или юридических услуг и т. д.;

акций на инвестплатформах — до 5 млн рублей по договорам содействия привлечению инвестиций, включая услуги инвестплатформы, оценщика, аудитора (субсидирование не чаще одного раза в 3 года);

биржевых облигаций — до 3 млн руб. за одно размещение.

Субсидию дадут бизнесу из приоритетных отраслей и МТК. Также нужно соответствовать другим требованиям.

Первый отбор получателей субсидий проведут в июне-июле 2025 года.

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