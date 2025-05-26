💸 Налоговики напомнили о последствиях серой зарплаты: работодатель может прекратить выплаты в любой момент

Для работника зарплата в конверте несет риски, а работодателю грозит ответственность.

Серая зарплата, с которой не платят НДФЛ и страховые взносы, может привести к неблагоприятным последствиям и для работника, и для работодателя, напомнили в региональном УФНС.

Зарплату в конверте работодатель платит исключительно по своей воле на страх и риск работника. Размер, порядок и срок выплат документально не закреплены, поэтому работодатель может прекратить их в любой момент, и работнику будет сложно защитить свои права.

На такие выплаты не распространяются нормы трудового законодательства и социального обеспечения. Нет гарантий, что оплатят отпуск – так как отпускные рассчитывают из официальной зарплаты. При увольнении на ее основе рассчитывают размер пособия, из нее отчисляют страховые взносы на будущую пенсию.

Кроме того, при серой зарплате нельзя получить налоговый вычет, так как его дают только в случае уплаты НДФЛ работодателем. Из-за низкого официального дохода могут не дать кредит или ипотеку.

Для работодателя тоже могут быть последствия: пени, штрафы и даже уголовная ответственность.

Если работодатель не платит официальную зарплату, у работников есть право обращаться в трудовую инспекцию или прокуратуру, добавили налоговики.

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