Эксперты расскажут, как получить гранты для технологических проектов

Вы узнаете, как подготовить конкурентоспособную заявку, реализовать проект и успешно отчитаться перед грантодателем.

Сейчас государство активно поддерживает компании, которые занимаются технологиями, производством, научными исследованиями, разработкой, поэтому можно рассчитывать на гранты. Узнайте больше, что для этого нужно и как подготовить заявку на грант. Приходите на бесплатный вебинар «Гранты для технологических проектов: от заявки до отчетности (на примере Фонда содействия инновациям)». Он состоится уже завтра, 27 мая, в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

Цели вебинара:

Познакомить участников с возможностями грантовой поддержки технологических проектов с использованием платформы господдержка.рф. Пошагово разобрать:

как выбрать подходящий конкурс;

как грамотно подготовить документы и сформировать заявку;

как пройти защиту проекта перед экспертной комиссией;

как организовать реализацию проекта;

как подготовить и сдать отчетность.

Ответить на вопрос: «А что дальше?» – перспективы дальнейшего развития и привлечения нового финансирования.



План вебинара:

1. Зачем нужны гранты?

2. Обзор Фонда содействия инновациям и его основных программ

3. Подготовка конкурентоспособной заявки

4. Подготовка к защите и подписание соглашения с Фондом

5. Реализация проекта

6. Отчетность перед грантодателем

7. Отчитались. А что дальше?

8. Ответы на часто задаваемые вопросы

Спикеры вебинара: Ребковец Михаил Юрьевич, генеральный директор ООО «РГ ПАРТНЕРС», партнер АО «ВИСОФТ», Валиахметова Анжэла Ринатовна — генеральный директор АО «ВИСОФТ».

Ждем вас на вебинаре 27 мая в 11:00 мск!