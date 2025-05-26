Эксперты расскажут, как получить гранты для технологических проектов

Сейчас государство активно поддерживает компании, которые занимаются технологиями, производством, научными исследованиями, разработкой, поэтому можно рассчитывать на гранты. Узнайте больше, что для этого нужно и как подготовить заявку на грант. Приходите на бесплатный вебинар «Гранты для технологических проектов: от заявки до отчетности (на примере Фонда содействия инновациям)». Он состоится уже завтра, 27 мая, в 11:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
Цели вебинара:
Познакомить участников с возможностями грантовой поддержки технологических проектов с использованием платформы господдержка.рф.
Пошагово разобрать:
как выбрать подходящий конкурс;
как грамотно подготовить документы и сформировать заявку;
как пройти защиту проекта перед экспертной комиссией;
как организовать реализацию проекта;
как подготовить и сдать отчетность.
Ответить на вопрос: «А что дальше?» – перспективы дальнейшего развития и привлечения нового финансирования.
План вебинара:
1. Зачем нужны гранты?
2. Обзор Фонда содействия инновациям и его основных программ
3. Подготовка конкурентоспособной заявки
4. Подготовка к защите и подписание соглашения с Фондом
5. Реализация проекта
6. Отчетность перед грантодателем
7. Отчитались. А что дальше?
8. Ответы на часто задаваемые вопросы
Спикеры вебинара: Ребковец Михаил Юрьевич, генеральный директор ООО «РГ ПАРТНЕРС», партнер АО «ВИСОФТ», Валиахметова Анжэла Ринатовна — генеральный директор АО «ВИСОФТ».
Ждем вас на вебинаре 27 мая в 11:00 мск!
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