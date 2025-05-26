Минфин: можно ли применять НДС 0%, если размещение в гостинице – это дополнительная деятельность компании

Если промышленное предприятие построит гостиницу и включит ее в реестр объектов туриндустрии – можно применять нулевую ставку НДС.

Компания-производитель строительных металлоконструкций решила переоборудовать принадлежащее ей здание под гостиницу и оказывать там услуги по временному размещению. В ЕГРЮЛ уже добавили новый код ОКВЭД — 55.90, а объект включили в единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии. Возник вопрос, может ли такая компания применять ставку НДС 0% к услугам по размещению, если это будет не основным, а дополнительным видом деятельности.

Да, может, — отвечает Минфин в письме от 10.04.2025 № 03-07-11/35788. Применять нулевую ставку могут компании и ИП, оказывающие услуги по временному размещению в гостиницах и других объектах туриндустрии, введенных в эксплуатацию после 1 января 2022 года и включенных в реестр объектов туриндустрии: ст. 164 НК.

Соответственно, если компания введет гостиницу в эксплуатацию в 2025 году или позже и включит ее в реестр, то услуги по размещению в ней можно облагать по ставке НДС 0%.

Такую ставку можно применять в течение 20 последовательных налоговых периодов начиная с периода, когда объект ввели в эксплуатацию.

Таким образом, предприятие может применять нулевой НДС в отношении услуг по размещению, даже если такой вид деятельности будет дополнительным. То есть не основным профильным.

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