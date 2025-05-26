Бизнес Точка (Восход) 26.05 Мобилка
Банки

Банк России начал применять новые инструменты для ограничения рисков финансовой системы

ЦБ в 2025 году будет использовать больше инструментов макропруденциальной политики. Решения по таким инструментам теперь рассматривают ежеквартально.

Центробанк расширил набор инструментов макропруденциальной политики для ограничения рисков финансовой системы.

Какие инструменты используют в 2025 году:

  • определяют лимиты по ипотеке и автокредитам;

  • используются надбавки для ограничения рисков крупных компаний с высокой долговой нагрузкой;

  • впервые установлена положительная антициклическая надбавка.

«Чтобы учитывать влияние на финансовые организации всех применяемых инструментов, решения по ним теперь рассматриваются комплексно каждый квартал», — сообщает ЦБ.

Принципы применения ограничительных инструментов и эффект от них регулятор разъяснил в докладе «Основные подходы к проведению макропруденциальной политики». ЦБ показал, как выявляет системные риски, принимает решения на разных стадиях финансового цикла и учитывает взаимосвязь различных инструментов.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.

Автор

Комментарии

1
  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    Если проще: комплекс антикризисных и упреждающих мер. P.S. заинтересовала: " Макропруденциальная политика" и "положительная антициклическая надбавка". Все глобально и на совсем высоком уровне.

Интересные материалы

Главная Конференция
Премиум