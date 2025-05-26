Банк России начал применять новые инструменты для ограничения рисков финансовой системы

ЦБ в 2025 году будет использовать больше инструментов макропруденциальной политики. Решения по таким инструментам теперь рассматривают ежеквартально.

Центробанк расширил набор инструментов макропруденциальной политики для ограничения рисков финансовой системы.

Какие инструменты используют в 2025 году:

определяют лимиты по ипотеке и автокредитам;

используются надбавки для ограничения рисков крупных компаний с высокой долговой нагрузкой;

впервые установлена положительная антициклическая надбавка.

«Чтобы учитывать влияние на финансовые организации всех применяемых инструментов, решения по ним теперь рассматриваются комплексно каждый квартал», — сообщает ЦБ.

Принципы применения ограничительных инструментов и эффект от них регулятор разъяснил в докладе «Основные подходы к проведению макропруденциальной политики». ЦБ показал, как выявляет системные риски, принимает решения на разных стадиях финансового цикла и учитывает взаимосвязь различных инструментов.

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