Банк России начал применять новые инструменты для ограничения рисков финансовой системы

Центробанк расширил набор инструментов макропруденциальной политики для ограничения рисков финансовой системы.
Какие инструменты используют в 2025 году:
определяют лимиты по ипотеке и автокредитам;
используются надбавки для ограничения рисков крупных компаний с высокой долговой нагрузкой;
впервые установлена положительная антициклическая надбавка.
«Чтобы учитывать влияние на финансовые организации всех применяемых инструментов, решения по ним теперь рассматриваются комплексно каждый квартал», — сообщает ЦБ.
Принципы применения ограничительных инструментов и эффект от них регулятор разъяснил в докладе «Основные подходы к проведению макропруденциальной политики». ЦБ показал, как выявляет системные риски, принимает решения на разных стадиях финансового цикла и учитывает взаимосвязь различных инструментов.
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Комментарии1
Если проще: комплекс антикризисных и упреждающих мер. P.S. заинтересовала: " Макропруденциальная политика" и "положительная антициклическая надбавка". Все глобально и на совсем высоком уровне.