Какую дату начала обработки персданных писать в уведомлении в РКН, если компания работает давно

Если организация зарегистрирована давно, но подает уведомление об обработке персональных данных только сейчас – нужно ставить дату начала обработки персональных данных, чтобы снизить риски.
Срок давности привлечения к ответственности за такое нарушение составляет 90 дней. А истечение срока давности – это обстоятельство, исключающее производство по делу об административном правонарушении.
На эти моменты указал Первый кассационный суд общей юрисдикции в постановлении от 26.01.2021 № 16-774/2021 по делу о привлечении к ответственности по ст. 19.7 КоАП за непредставление сведений (информации).
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