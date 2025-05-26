Министр финансов: рост налогов в течение года подорвет доверие к политике государства

Если повышать налоги в течение года, то россияне перестанут доверять политике, которую проводит государство. Так считает Антон Силуанов.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что не нужно увеличивать налоги в течение года, поскольку это негативно скажется на доверии россиян к государству.

«Это же неправильно — в течение года налоги повышать. Мы такую политику не ведем. Поэтому в течение года повышать налоги — это только подрывать доверие к той политике, которую проводит государство», — сказал Силуанов.

Также он добавил, что нецелесообразно повышать налоги в нефтегазовой сфере. Существующие параметры уже отработаны, «менять их сегодня нет нужды». Правда, нефтяникам не собираются и предоставлять льготы из-за падения цен на нефть.

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