Российский экспортный центр рассказал об инструментах выхода российского бизнеса на зарубежные рынки

РЭЦ поддерживает экспортеров в том числе через цифровую платформу, где можно найти партнеров и кредитную поддержку.

Российский бизнес активно осваивает зарубежные рынки, в том числе при участии Российского экспортного центра (РЭЦ). Флагманский проект РЭЦ – цифровая платформа «Мой экспорт» для российских компаний, которые хотят выйти на международные рынки.

На платформе можно получить в том числе поддержку федеральных и региональных ведомств.

«Платформа помогает находить надежных контрагентов, финансовых и логистических партнеров, обеспечивает страховую и кредитную поддержку, а также предлагает инструменты для компенсации затрат. <…> На сегодняшний день на платформе доступны для онлайн-оформления 126 услуг. С ноября 2020 года, когда мы запустили платформу, на ней зарегистрировались свыше 40,5 тысяч индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. За все время существования "Моего экспорта" им оказано более полутора миллиона услуг», — рассказала гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.

В России есть потенциал для роста экспорта на уровне из малого и среднего бизнеса. Эти категории экспортеров могут освоить новые рынки в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Им доступны новые ниши – например, креативные индустрии и новые форматы экспорта, например, в формате электронной коммерции через цифровые платформы других стран, считает представитель Института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития Антонина Левашенко.

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