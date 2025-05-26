НБКИ: в апреле 2025 выдано на 43% меньше ипотечных кредитов

По сравнению с 2024 годом число выданных ипотек снизилось. Но по сравнению с мартом выросло почти на 14%.

Число ипотечных кредитов в апреле 2025 года снизилось на 42,7% год к году – до 65,2 тыс., сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Но это на 13,9% больше, чем в марте 2025 года (было выдано 57,3 тыс. кредитов).

Общий объем выданных ипотечных кредитов вырос на 11,5% — до 287,3 млрд руб. (в марте 2025 было 257,7 млрд руб.), а по сравнению с апрелем 2024 – уменьшился на 41,3%.

«Серьезное падение выдачи кредитов на покупку жилья во второй половине 2024 года было связано с окончанием действия наиболее массовых программ льготной ипотеки. При этом с февраля 2025 года выдача ипотечных кредитов постепенно восстанавливается. Однако она по-прежнему находится на довольно низком уровне по сравнению с первой половиной прошлого года. Кроме того, на динамику выдачи ипотеки оказывает влияние политика регулятора по охлаждению ипотечного рынка, в том числе рост ключевой ставки и макропруденциальные ограничения в отношении показателя долговой нагрузки», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Больше всего ипотечных кредитов в апреле выдали в Москве (5,63 тыс.), Московской области (4,07 тыс.) и Санкт-Петербурге (2,91 тыс.).

Самое большое снижение числа выдач ипотеки выявили в Удмуртии (-51,9%), Ставропольском (-51,3%), Алтайском (-49,4%) и Краснодарском (-48,5%) краях и Воронежской области (-47,9%). В Санкт-Петербурге показатель снизился на 46%, в Москве – на 37,3%.

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