Средняя доходность по вкладам упала ниже 19% годовых

Кредитные организации снижают ставки по вкладам перед очередным заседанием Центробанка. Доходность уже опустилась ниже 19%, это минимальный уровень с августа 2024 года.

Банки ждут, что денежно-кредитная политика скоро станет мягче. Участники рынка предполагают, что на заседании 6 июня 2025 года совет директоров ЦБ снизит ключевую ставку. Об этом пишут «Известия».

Ставки по вкладам на срок от трех месяцев до года составляют 18,8%, а доходность по вкладам на три месяца и полгода упала на 0,5 процентных пункта, до 19,2%. По годовым депозитам банки предлагают до 18%.

В пресс-службе ВТБ рассказали, что в апреле 2025 года рынок депозитов вырос на 1 трлн рублей. Пока что сокращение доходности не влияет на приток денег в банки.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что если банки продолжат снижать ставки по вкладам, то это будет означать уверенность рынка в смягчении ДКП, что отразится и на кредитах.

Центробанк может решиться снизить ключевую ставку только в августе-сентябре, поделился директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Снижать ставку будут не резко, а на 1-2 процентных пункта.

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