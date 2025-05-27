Уже сегодня эксперт расскажет про изменения в работе с персональными данными с 30 мая 2025 года

С 30 мая 2025 года в России вступают в силу изменения закона о персональных данных, которые меняют весь подход к работе операторов по обработке персональных данных, уведомлению Роскомнадзора, а также к работе с утечками данных. Но самое страшное, что всем операторам грозят теперь огромные оборотные штрафы и уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 8 лет.
Приходите на вебинар «Работа с персональными данными с 30 мая 2025 года: регистрация в Роскомнадзоре, cookie и новые штрафы». Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!
На вебинаре обсудим:
Регистрация в Роскомнадзоре: срок уведомления.
Уведомления Роскомнадзора: когда нужно, сроки, образцы.
Локализация баз данных и трансфер данных.
Файлы cookie и защита персональных данных.
Ответственность за утечку персональных данных: новые штрафы.
Что нужно сделать сейчас владельцам сайтов.
Бонус: 4 шаблона уведомлений в Роскомнадзор + 4 образца заполнения
Спикер — Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.
Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!
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