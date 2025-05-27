Уже сегодня эксперт расскажет про изменения в работе с персональными данными с 30 мая 2025 года

Узнай обо всех изменениях по обработке персональных данных, внесите изменения в свои документы, на сайт и в форму согласия на обработку, чтобы не попасть под новые колоссальные штрафы.

С 30 мая 2025 года в России вступают в силу изменения закона о персональных данных, которые меняют весь подход к работе операторов по обработке персональных данных, уведомлению Роскомнадзора, а также к работе с утечками данных. Но самое страшное, что всем операторам грозят теперь огромные оборотные штрафы и уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 8 лет.

Приходите на вебинар «Работа с персональными данными с 30 мая 2025 года: регистрация в Роскомнадзоре, cookie и новые штрафы». Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!

На вебинаре обсудим:

Регистрация в Роскомнадзоре: срок уведомления. Уведомления Роскомнадзора: когда нужно, сроки, образцы. Локализация баз данных и трансфер данных. Файлы cookie и защита персональных данных. Ответственность за утечку персональных данных: новые штрафы. Что нужно сделать сейчас владельцам сайтов.

Бонус: 4 шаблона уведомлений в Роскомнадзор + 4 образца заполнения

Спикер — Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!