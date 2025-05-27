Налоговики объяснили, когда безопаснее признать доходы при торговле на маркетплейсах

Датой получения дохода считается дата, когда продавец может им распоряжаться.

Доходы от продажи на маркетплейсах при УСН учитывают в сумме всех поступлений за реализованные товары без НДС, пишет региональное УФНС. Учитывать сумму, которую получили от площадки после удержания комиссии и стоимости других услуг – неправильно.

Если в общем случае доходы признают на день поступления денег на счет или в кассу, то при торговле на маркетплейсах датой получения дохода при УСН будет дата возникновения у компании права распоряжаться этим доходом.

То есть дата дохода – это дата поступления оплаты от покупателя маркетплейсу. Хотя эти деньги еще на счете площадки, они принадлежат продавцу, и он как принципал может ими распоряжаться. Налоговики рекомендуют признавать доходы на дату поступления денег маркетплейсу от покупателя, не дожидаясь их прихода на счет.

Собственную скидку покупателю от площадки, которую маркетплейс возмещает продавцу позже, включают в доходы на дату ее получения.

Если покупатель возвращает товары, продавец уменьшает доходы на сумму выручки от их реализации без НДС. Минфин разъяснял, что в этом случае применяют порядок для возврата авансов (п. 1 ст. 346.17 НК). То есть доходы нужно уменьшать в том периоде, когда провели возврат.

Подробнее о том, как вести учет доходов и расходов на УСН, расскажем на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН».

Вы узнаете, как рассчитывать НДС по разным ставкам и отражать операции в 1С, составлять платежки и заполнять декларацию по новой форме. Научитесь правильно вести документооборот, работать с кадрами и защищать компанию от проблем с налоговой.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 72% за 8 900 рублей вместо 31 790 рублей.

Старт потока 1 июня.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.