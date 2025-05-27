Уведомление об обработке персданных оформляют по правилам делопроизводства — РКН

Уведомление в Роскомнадзор на бумаге нужно оформлять на бланке организации или с проставлением печати.

Региональное управление Роскомнадзора рассказало о частых ошибках при подаче уведомления об обработке персональных данных.

Так, ошибкой считается оформление документа не на бланке организации.

«Уведомление должно быть оформлено на бланке оператора или заверено печатью организации (на подписи руководителя или уполномоченного лица). По правилам делопроизводства, документ должен быть зарегистрирован и иметь исходящий номер и дату», — указал Роскомнадзор.

Подать уведомление можно и в электронном виде. Для этого понадобится УКЭП.

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