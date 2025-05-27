Налог на прибыль можно уменьшать на убытки в течение года, а не только по его итогам

Бизнес часто спрашивает о порядке уменьшения базы по налогу на прибыль: можно ли уменьшить на 50% прибыль за 1 квартал 2025 года на убыток 2024 года или это можно только по итогам 2025 года.
«При исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций за 1 квартал 2025 года налогоплательщик вправе учесть убытки, полученные в 2024 году», — отвечают налоговики в чате ФНС.
При этом нужно учитывать ограничение в 50% от налоговой базы текущего периода: п. 2 и п. 2.1 ст. 283 НК.
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