Налог на прибыль можно уменьшать на убытки в течение года, а не только по его итогам

Учитывать убытки за прошлый год можно в 2025 году с учетом ограничения в 50%.

Бизнес часто спрашивает о порядке уменьшения базы по налогу на прибыль: можно ли уменьшить на 50% прибыль за 1 квартал 2025 года на убыток 2024 года или это можно только по итогам 2025 года.

«При исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций за 1 квартал 2025 года налогоплательщик вправе учесть убытки, полученные в 2024 году», — отвечают налоговики в чате ФНС.

При этом нужно учитывать ограничение в 50% от налоговой базы текущего периода: п. 2 и п. 2.1 ст. 283 НК.

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