⚡️ Итоги дня: россияне скупают самогонные аппараты, у Wildberries будет свой книжный сервис, а московских пенсионеров научат блогингу

Средняя розничная цена на десяток куриных яиц в России впервые с ноября 2023 года опустилась ниже отметки в 100 рублей и составила 98,3. В ассоциации «Руспродсоюз» сказали, что ключевым фактором стабилизации стала практика заключения долгосрочных партнерских контрактов с фиксированными ценами.

«Вкусно — и точка» тестирует формат передвижного фудтрака. Первый трейлер в тестовом режиме появится в Мытищах.

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» запустила продажи новых десертов: орешки со сгущенкой, пирожное «Картошка» и «Медовик». Новинки появились в московском меню сети, а также Санкт-Петербурге и Московской области.

Из-за роста цен на алкоголь россияне бросились скупать самогонные аппараты. С начала года их продажи взлетели на 37%.

Штраф за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка может вырасти до 2 тыс. рублей. Сейчас он составляет от 100 до 500 рублей. Поправки в КоАП планируют внести в Госдуму.

Треть вузов начала получать средства от курирующих IТ-компаний. Около 30% из 309 вузов России, которые готовят IT-специалистов, уже имеют закрепленные за ними аккредитованные компании отрасли. Организации будут отчислять им 5% от сэкономленных на налогах средств и нефинансово помогать в подготовке кадров.

Российский эпос «Чингис-Хан» стал одним из победителей Второго Международного кинофестиваля AI Film Awards Cannes 2025 в категориях фильмов, созданных с использованием искусственного интеллекта. Уникальность проекта в активном использовании нейросетей на всех стадиях производства: от написания сценария до создания визуальных эффектов.

Wildberries тестирует собственный книжный сервис. Его запустят отдельно от основного сайта компании. На новой платформе пользователи смогут либо оформлять подписку на доступ к книгам, либо приобретать отдельные издания поштучно.

Wildberries запускает продажу бань и дачных домов. Теперь на маркетплейсе пользователи могут заказать готовые домокомплекты, а также полностью собранные бани «под ключ», которые остается лишь установить на участке. Купить каркасные сооружения пока что могут только жители Москвы и Московской области.

Блогер Хасбик анонсировал запуск собственного щиткоина BULLA. За первые семь часов пресейла проект собрал уже 7 млн долларов.

Григорий Лепс подал заявку на регистрацию товарного знака «дядьГРИШ». Он планирует продавать и производить в России видеокассеты, диски звукозаписи и ряд других предметов.

Москвичей старшего поколения будут учить блогингу. Курс «Школа блогинга для 55+» разработан проектом «Московское долголетие» и соцсетью «Одноклассники»: участникам помогут развить авторский стиль и научат выстраивать диалог с аудиторией.