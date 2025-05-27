Как оплачивается больничный при его продлении

Работодатель оплачивает первые три дня больничного за свой счет. Пособие по временной нетрудоспособности за остальные дни болезни перечисляет СФР на основании сведений от организации-работодателя.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» обсуждают, как оплачивать больничный при его продлении.

«Как оплачивается больничный лист, который продлевается? Код 31. Надо ли ждать его закрытия?», — спрашивает участник обсуждения.

После получения первичного больничного листа с продлением, где указан номер следующего открытого больничного, можно оплачивать первичный, отвечают коллеги.

«Главное, чтобы в первичном были заполнены все необходимые реквизиты и проставлен номер продолжения листа нетрудоспособности», — уточняют в чате.

Но высказали и другое мнение:

«Пока больничный лист не будет закрыт, СФР не направит запрос, а без запроса нет данных для расчета», — пишут коллеги.

Другие участники обсуждения согласились с тем, что при продлении запрос от СФР не приходит, а придет только когда листок будет закрыт.

Но компания оплачивает только первые три дня больничного, напомнили коллеги. За все остальные дни нетрудоспособности пособие платит СФР.

Научим правильно оформлять больничный и рассчитывать выплаты на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». Мы обновили программу и добавили туда информацию по детским выплатам, вычетам по НДФЛ и налоговому кешбэку.

Вы узнаете, как оплачивать отпуск, больничный или командировку, научитесь удерживать НДФЛ, рассчитывать зарплату, налоги, страховые взносы и отражать операции в 1С:ЗУП.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 72% за 8 900 рублей вместо 31 700 рублей.

Старт потока 1 июня.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.