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Больничные

Как оплачивается больничный при его продлении

Работодатель оплачивает первые три дня больничного за свой счет. Пособие по временной нетрудоспособности за остальные дни болезни перечисляет СФР на основании сведений от организации-работодателя.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» обсуждают, как оплачивать больничный при его продлении.

«Как оплачивается больничный лист, который продлевается? Код 31. Надо ли ждать его закрытия?», — спрашивает участник обсуждения.

После получения первичного больничного листа с продлением, где указан номер следующего открытого больничного, можно оплачивать первичный, отвечают коллеги.

«Главное, чтобы в первичном были заполнены все необходимые реквизиты и проставлен номер продолжения листа нетрудоспособности», — уточняют в чате.

Но высказали и другое мнение:

«Пока больничный лист не будет закрыт, СФР не направит запрос, а без запроса нет данных для расчета», — пишут коллеги.

Другие участники обсуждения согласились с тем, что при продлении запрос от СФР не приходит, а придет только когда листок будет закрыт.

Но компания оплачивает только первые три дня больничного, напомнили коллеги. За все остальные дни нетрудоспособности пособие платит СФР.

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