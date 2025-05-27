💲 На путешествия по стране у россиян уходит в среднем больше 2 тысяч рублей в день

35 млн туристов путешествовали по России с января по март 2025 года. За это время они потратили свыше 370 млрд рублей.

В первом квартале 2025 года в путешествие по России отправились 35 млн россиян, что на 2% больше, чем в том же периоде 2024 года. Туристы потратили 374 млрд рублей, большая часть расчетов проходила по безналу. В среднем в день на еду и экскурсии уходит 2 279 рублей с человека. В сумму не входит жилье и билеты.

На продукты питания в поездках уходит 24% расходов, на общепит — 13%, непродовольственные товары составили еще 12% трат, 6% идет на топливо (для тех, кто путешествует на своем автомобиле). Об этом сказано в исследовании СберАналитики.

Чаще всего для поездок выбирают Москву, на нее приходится 18% от общего турпотока. На втором месте — Московская область (14%), на третьем — Санкт-Петербург (7%). Следом идут Краснодарский край (5%) и Ленинградская область (4%). 52% всех поездок приходится на города с населением от 250 тыс. человек.

Средняя длительность путешествия составила 5 дней. Больше всего туристов среди людей в возрасте от 35 до 44 лет (34%) и от 45 до 54 лет (21%). От 70 до 100 тыс. рублей зарабатывает 20% путешественников по России, от 100 до 140 тыс. — 13%, от 140 до 230 тыс. — 15%.

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