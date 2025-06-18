ЦОК КПП БСН 11.06 Мобильный
Эксклюзив
 Воинский учет

Эксперт раскрыла порядок подготовки сведений для военкомата

Для обязательной отчетности работодателей в военные комиссариаты используются два типа электронных форматов файлов.

Чтобы сформировать сведения для военкомата, нужно:

  1. Скачать из личного кабинета для ведения воинского учета в организациях файл для заполнения в формате «xlsx».

  2. Заполнить столбцы согласно требованиям, указанным в таблице (по инструкции).

  3. После заполнения файла в формате «xlsx» для передачи сведений в военкоматы нужно сохранить заполненный файл в формате «сsv».

Об этом в ходе VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» рассказала Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, кадровый консультант, кадровый аудитор, автор и преподаватель курсов по управлению персоналом, кадровому и воинскому учету.

Присоединяйтесь к трансляции, вас ждет много самой важной и актуальной информации для бухгалтеров, кадровиков и предпринимателей. Подключиться.

Автор

Елена Балаклицкая
Эксклюзив
 Обучение для бухгалтеров

🔥 Репортаж с «Летней сессии»! VIII всероссийская бухгалтерская конференция от «Клерка». 18 июня 2025 года: день первый Налоги-2025: под прицелом ФНС

Коллеги, всем привет! Мы начали первый день уже восьмой всероссийской конференции для бухгалтеров. На этот раз проводим ее онлайн и целых три дня. Буду держать вас в курсе выступлений, показывать эксклюзивы из презентаций и соберу для вас ссылки на все горячие новости.

🔥 Репортаж с «Летней сессии»! VIII всероссийская бухгалтерская конференция от «Клерка». 18 июня 2025 года: день первый Налоги-2025: под прицелом ФНС

Начать дискуссию

Интересные материалы

Главная Конференция
Премиум