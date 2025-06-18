Эксперт раскрыла порядок подготовки сведений для военкомата

Для обязательной отчетности работодателей в военные комиссариаты используются два типа электронных форматов файлов.

Чтобы сформировать сведения для военкомата, нужно:

Скачать из личного кабинета для ведения воинского учета в организациях файл для заполнения в формате «xlsx». Заполнить столбцы согласно требованиям, указанным в таблице (по инструкции). После заполнения файла в формате «xlsx» для передачи сведений в военкоматы нужно сохранить заполненный файл в формате «сsv».

Об этом в ходе VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» рассказала Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, кадровый консультант, кадровый аудитор, автор и преподаватель курсов по управлению персоналом, кадровому и воинскому учету.

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