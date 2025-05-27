Как платить фиксированные взносы будучи медиатором + арбитражным управляющим: разъяснение Минфина

Если человек совмещает деятельность арбитражного управляющего и медиатора, он платит страховые взносы как единый субъект и однократно.

Минфин пояснил, как платить страховые взносы при совмещении двух видов деятельности: медиатора и арбитражного управляющего.

В письме от 19.03.2025 № 03-15-05/27169 указано, что по ст. 419 НК такие лица относятся к плательщикам страховых взносов, которые не производят выплаты физическим лицам.

Какие страховые взносы платят арбитражные управляющие (ст. 430 НК): фиксированный взнос – 53 658 рублей за расчетный период 2025 года, доход не больше 300 000 рублей;

взнос в размере 1% — от суммы дохода сверх 300 000 рублей. Размер взносов на ОПС с дохода сверх 300 000 рублей за 2025 год не может быть более 300 888 рублей.

Если человек совмещает деятельность арбитражного управляющего и деятельность медиатора, то он платит страховые взносы как единый субъект правоотношений однократно: п. 2 ст. 419 НК.

То есть за 2025 год нужно заплатить фиксированный взнос 53 658 рублей, а если доход от обоих видов деятельности превысит 300 000 рублей — с суммы превышения нужно доплатить 1%, но не более 300 888 рублей.

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