Для работы с маркетплейсами в 1С важно сделать нужные настройки: рекомендации эксперта
В ходе VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» Ольга Кошкина (основатель сети консалтинговых компаний, спикер Корпорации развития МСП и Московской школы МБМ (Малый бизнес Москвы), налоговый консультант, практикующий главный бухгалтер 19 лет) дала ряд рекомендаций по настройке программы 1С, чтобы проконтролировать в ней работу с маркетплейсами.
Если селлер льготник — внимательно указать основание льготы.
В настройке налогов «УСН Главное/Настройки/Налоги и отчеты» — установить п
орядок признания доходов от агента
«По факту получения оплаты комиссионером». То есть по дате отчета агента.
При настройке налогов НДС «Главное/Настройки/Налоги и отчеты» — установить п
орядок регистрации счета-фактуры на аванс «НЕ регистрировать СФ на аванс, зачтенные до конца налогового периода».
Все расчеты вести на счете 76.09 и ежемесячно проверять себя через Анализ субконта в разрезе договоров.
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