Для работы с маркетплейсами в 1С важно сделать нужные настройки: рекомендации эксперта

Следует не только собирать налоговую базу продавца, но и вести сверку взаиморасчетов с маркетплейсами.

В ходе VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» Ольга Кошкина (основатель сети консалтинговых компаний, спикер Корпорации развития МСП и Московской школы МБМ (Малый бизнес Москвы), налоговый консультант, практикующий главный бухгалтер 19 лет) дала ряд рекомендаций по настройке программы 1С, чтобы проконтролировать в ней работу с маркетплейсами.

Если селлер льготник — внимательно указать основание льготы. В настройке налогов «УСН Главное/Настройки/Налоги и отчеты» — установить п орядок признания доходов от агента «По факту получения оплаты комиссионером». То есть по дате отчета агента. При настройке налогов НДС «Главное/Настройки/Налоги и отчеты» — установить п орядок регистрации счета-фактуры на аванс «НЕ регистрировать СФ на аванс, зачтенные до конца налогового периода». Все расчеты вести на счете 76.09 и ежемесячно проверять себя через Анализ субконта в разрезе договоров.

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