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Для работы с маркетплейсами в 1С важно сделать нужные настройки: рекомендации эксперта

Следует не только собирать налоговую базу продавца, но и вести сверку взаиморасчетов с маркетплейсами.

В ходе VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» Ольга Кошкина (основатель сети консалтинговых компаний, спикер Корпорации развития МСП и Московской школы МБМ (Малый бизнес Москвы), налоговый консультант, практикующий главный бухгалтер 19 лет) дала ряд рекомендаций по настройке программы 1С, чтобы проконтролировать в ней работу с маркетплейсами.

  1. Если селлер льготник — внимательно указать основание льготы.

  2. В настройке налогов «УСН Главное/Настройки/Налоги и отчеты» — установить п

    орядок признания доходов от агента

    «По факту получения оплаты комиссионером». То есть по дате отчета агента.

  3. При настройке налогов НДС «Главное/Настройки/Налоги и отчеты» — установить п

    орядок регистрации счета-фактуры на аванс «НЕ регистрировать СФ на аванс, зачтенные до конца налогового периода».

  4. Все расчеты вести на счете 76.09 и ежемесячно проверять себя через Анализ субконта в разрезе договоров.

Присоединяйтесь к трансляции, вас ждет много самой важной и актуальной информации для бухгалтеров, кадровиков и предпринимателей. Подключиться.

Автор

Самара Комарова
Ведение бизнеса

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