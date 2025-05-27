Ответим на главные вопросы по персональным данным, чтобы вы не попали под штрафы + мастер-класс по заполнению уведомления в РКН

До 30 мая 2025 года необходимо подать уведомление в Роскомнадзор операторам персональных данных, в том числе работодателям. На вебинаре расскажем, что еще должно быть обязательно у оператора данных, а также как избежать новых оборотных штрафов и уголовной ответственности с лишением свободы на срок до 8 лет. Кроме того, ответим на самые актуальные вопросы по обработке персональных данных и деятельности Роскомнадзора.
Приходите на вебинар «Главные вопросы по персональным данным: как не попасть под штрафы и заполнять уведомления». Он состоится 30 мая в 11:00 мск!
На вебинаре обсудим:
Кто является оператором персональных данных (ПД).
Какие документы должны быть у оператора ПД.
Заполняем уведомление Роскомнадзора о начале обработке ПД: мастер-класс онлайн!
Локализация баз данных и трансфер данных. Что делать если используете WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), Телеграм и т. п.
Сайт, файлы cookie и защита персональных данных.
Ответственность за утечку персональных данных: новые штрафы.
Ответы на часто задаваемые вопросы по ПД.
Бонус: 4 шаблона уведомлений в Роскомнадзор + 4 образца заполнения
Спикер — Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.
Ждем вас на вебинаре 30 мая в 11:00 мск!
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