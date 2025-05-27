Ответим на главные вопросы по персональным данным, чтобы вы не попали под штрафы + мастер-класс по заполнению уведомления в РКН

Мы собрали самые частые вопросы, связанные с новыми изменениями 2025 года в законе о защите персональных данных. Узнайте, как правильно заполнить уведомление в Роскомнадзор и рассмотрите все важные аспекты обработки персданных, чтобы избежать новых очень больших штрафов.

До 30 мая 2025 года необходимо подать уведомление в Роскомнадзор операторам персональных данных, в том числе работодателям. На вебинаре расскажем, что еще должно быть обязательно у оператора данных, а также как избежать новых оборотных штрафов и уголовной ответственности с лишением свободы на срок до 8 лет. Кроме того, ответим на самые актуальные вопросы по обработке персональных данных и деятельности Роскомнадзора.

Приходите на вебинар «Главные вопросы по персональным данным: как не попасть под штрафы и заполнять уведомления». Он состоится 30 мая в 11:00 мск!

На вебинаре обсудим:

Кто является оператором персональных данных (ПД). Какие документы должны быть у оператора ПД. Заполняем уведомление Роскомнадзора о начале обработке ПД: мастер-класс онлайн! Локализация баз данных и трансфер данных. Что делать если используете WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), Телеграм и т. п. Сайт, файлы cookie и защита персональных данных. Ответственность за утечку персональных данных: новые штрафы. Ответы на часто задаваемые вопросы по ПД.

Бонус: 4 шаблона уведомлений в Роскомнадзор + 4 образца заполнения

Спикер — Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.

Ждем вас на вебинаре 30 мая в 11:00 мск!