У каждого десятого предпринимателя проблемы с погашением кредитов

Число заявок на реструктуризацию кредитов увеличилось в два раза. Чаще всего проблемы с выплатой у представителей общепита, ретейла, туризма, логистики.

С января по март 2025 года 68,6 тыс. представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) подали заявки на реструктуризацию кредитов. Для сравнения, в том же периоде 2024 года заявок было меньше — 35,2 тыс.

На 1 апреля 2025 года задолженность по кредитам была у 665,5 тыс. представителей МСП. Это значит, что у каждый десятый бизнес обратился за реструктуризацией. Основная причина в том, что предприниматели брали кредиты по плавающим ставкам, которые взлетели после роста ключевой. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

«Если высокая ставка сохранится еще продолжительное время, например полгода-год, то мы увидим еще больший рост реструктуризаций у компаний», — сказал Павел Самиев из «Опоры России».

Реструктуризация позволяет отсрочить погашение кредита или увеличить его срок (период выплат растянется, но ежемесячный платеж будет меньше).

Больше всего заявок на реструктуризацию подали компании общепита, ретейла, туризма, частного строительства и логистики. Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин объяснил, что эти сферы экономики сильнее всего зависят от колебания спроса и оборотного капитала.

Чтобы банки помогали компаниям и ИП с не очень высокой долговой нагрузкой, с 26 мая 2025 года ЦБ смягчил требования к формированию резервов по корпоративным займам. Это позволит кредитным организациям чаще предлагать реконструкцию.

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