ФНС предупреждает: декларацию НДС нужно сдать до исключения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Если ИП или компания закрывается, после исключения из ЕГРИП/ЕГРЮЛ будет заблокирована ЭЦП, и сдать отчетность не получится.

При закрытии ИП или юрлица нужно своевременно сдать отчетность.

«Отчетность необходимо сдавать до момента исключения юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц», — напоминают налоговики в чате ФНС.

Иначе возможна такая ситуация: ИП закрыли, а декларацию по НДС не сдали в срок. После исключения предпринимателя из ЕГРИП электронная подпись коммерсанта уже заблокирована, а в бумажном виде НДС-декларацию не принимают.

При этом ЭЦП физлица не поможет: с ней декларацию тоже не примут. Хотя обязанности ИП и перешли на физлицо, но отчетность должен сдавать ИП.

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