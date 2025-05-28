Кабмин направил на поддержку Курской и Белгородской областей больше 400 млн рублей

Деньги пойдут за закупки медицинского оборудования, транспортных средств, а также на помощь пострадавшим.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал два распоряжения от 27 мая 2025 года №1332-р и №1334-р. Согласно документам, на дооснащение медико-санитарной части в Белгородской и Курской областях направят около 300 млн рублей. Деньги пойдут на закупку медицинского оборудования и автомобильного транспорта.

«Это позволит продолжать оказывать медицинскую помощь военнослужащим и гражданскому населению, обеспечит необходимой техникой и оборудованием сводные медицинские отряды, работающие в районах боевых действий на территориях Белгородской и Курской областей», — сказано на сайте кабмина.

На выплаты пострадавшим Курской области также пойдет еще 175 млн рублей. Регион получит деньги на повторное обеспечение жильем выпускников детских домов, которые получили квартиры по договорам социального найма, но потеряли их из-за обстрелов.

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